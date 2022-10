Corpo de homem é encontrado às margens de rodovia no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (18)

O corpo de um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da rodovia BR-116, km 84, em Piraquara, no Paraná, sentido São Paulo. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (18).

continua após publicidade .

De acordo com informações dos policiais rodoviários, a vítima de aproximadamente 40 anos levou um tiro na cabeça. As equipes da Delegacia da Polícia Civil de Piraquara e a perícia também foram acionadas e estiveram no endereço citado.

-LEIA MAIS: Pai descobre que filha estava envolvida com tráfico e a entrega na PM

continua após publicidade .

Ainda segundo a PRF, o homem estava sem documentos. A identificação será realizada pelos profissionais do Instituto Médico Legal (IML). De acordo com relatos de testemunhas, foram ouvidos estampidos por volta das 11h40, da manhã desta terça-feira (18). Os órgãos responsáveis vão investigar o que ocorreu.

Siga o TNOnline no Google News