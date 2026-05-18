Corpo de homem com roupa de mergulho é achado em praia do litoral do PR

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (18) em uma praia na região da Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. A vítima, que aparenta ter entre 25 e 35 anos, vestia uma roupa de mergulho sem os equipamentos correspondentes e usava uma camiseta de um colégio estadual de Paranaguá por baixo do traje.

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Moradores da região da Lage avistaram o cadáver, que já estaria na água há um período estimado de dois a três dias, e acionaram o Corpo de Bombeiros para o resgate. No momento do atendimento à ocorrência, a corporação informou que não havia nenhum alerta recente de desaparecimento de mergulhadores ou pessoas no mar naquela área.

A embarcação dos bombeiros transportou o corpo até o trapiche da sede do Instituto Água e Terra (IAT), no município de Paranaguá. De lá, ele foi encaminhado diretamente para a Polícia Científica do Paraná.

O delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Luiz Flores, responsável pelo caso, afirmou que os exames de necropsia serão fundamentais para apontar a causa exata da morte. A investigação agora se concentra em confirmar a identidade do homem pelas vias oficiais e esclarecer as circunstâncias do ocorrido, buscando entender qual atividade ele realizava antes de falecer.

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Com informações da Banda B