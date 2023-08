Corpo de funcionário do Hemepar é encontrado dentro de mala no PR

Um funcionário do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) que estava desaparecido há quatro dias foi encontrado morto nessa segunda-feira, 21 de agosto, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações da Banda B, o corpo de Ronieverson Pedrozo Lopes, de 36 anos, estava dentro de uma mala.

Roni, como era chamado por amigos e familiares, foi visto pela última vez por volta das 17h de quinta-feira, 17 de agosto. Ele saiu com seu carro, um Peugeot de cor cinza, das proximidades do seu trabalho e não retornou mais. Ele também não havia retornado ao seu apartamento e não avisou ninguém sobre onde estava desde então.

Funcionários do Hemepar de Curitiba afirmaram que a vítima ficou agitada após receber algumas ligações e mensagens no celular.

Ainda conforme a Banda B, o Peugeot de Ronieverson foi encontrado nessa segunda-feira em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

O corpo da vítima está no Instituto Médico Legal (IML) para apurar as causas da morte. Um suspeito foi preso.

