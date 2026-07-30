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LOCALIZADO

Corpo de fotógrafa londrinense é encontrado após cinco dias de buscas em Sapopema (PR)

Jovem de 29 anos foi localizada no poço de uma cachoeira; informação foi confirmada pelo Segurança Pública (Sesp) do Paraná, coronel Hudson Teixeira

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 08:28:13 Editado em 30.07.2026, 08:28:08
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Corpo de fotógrafa londrinense é encontrado após cinco dias de buscas em Sapopema (PR)
Autor Corpo de jovem foi localizado nesta quinta-feira em Sapopema - Foto: Corpo de Bombeiros

O corpo da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi localizado na manhã desta quinta-feira (30) após cinco dias de buscas. A jovem londrinense estava desaparecida desde o último sábado (25), quando caiu em uma cachoeira durante a travessia de uma corredeira no complexo turístico Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Norte do Paraná.

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A informação foi confirmada pelo pelo secretário de Segurança Pública (Sesp) do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Segundo ele, o corpo foi localizado no poço de uma cachoeira, que fica abaixo da queda de 45 metros.

"Infelizmente já esperávamos que a encontraríamos sem vida. Foram feitas buscas com cães e drones, e hoje pela manhã já tínhamos imagens do corpo boiando. Agora vai ser feito o trabalho pericial e fica os nossos sentimentos à família", disse o secretário.

A fotógrafa desapareceu quando realizava uma trilha com uma amiga no Salto das Orquídias e escorregou nas correntezas. A amiga dela, Ana Carolina Camilo, também chegou a se desequilibrar, porém, conseguiu se salvar, foi socorrida e encaminhada a um hospital com uma fratura na coluna.

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O Corpo de Bombeiros informou que o local que a jovem sumiu apresenta corredeiras, cachoeiras e três quedas d'água. Estima-se que o nível da água estava 40 centímetros acima do normal no sábado, dia do desaparecimento.

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acidente fotografia Sapopema segurança
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