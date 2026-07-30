Corpo de fotógrafa foi encontrado a 123 metros da queda da maior cachoeira do Salto das Orquídeas, no PR

A fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta a 123 metros de distância da queda da maior cachoeira do Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Norte do Paraná. O corpo da jovem, que estava desaparecida desde o último sábado (25), foi localizado por volta das 7h10 desta quinta-feira (30) com o auxílio de um drone do Corpo de Bombeiros, operado nas proximidades do poço principal da queda d'água, que possui 45 metros de altura.

LEIA MAIS: Prefeito de Londrina emite nota de pesar pela morte de fotógrafa encontrada em Sapopema

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as equipes de resgate, a vítima possivelmente ficou enroscada em pedras logo após a queda. Com o passar dos dias e a consequente redução do fluxo de água, o corpo flutuou, o que facilitou a visualização aérea. A suspeita é de que Ana Paula, moradora de Londrina, tenha escorregado enquanto tentava atravessar o rio Lajeado Liso com o auxílio de cordas em direção a um mirante. No dia do acidente, a área, caracterizada por mata fechada e forte correnteza, apresentava um nível de água 40 centímetros acima do normal.

No momento do acidente, a fotógrafa estava acompanhada da amiga Ana Carolyne Camilo. Ao ver Ana Paula cair, ela tentou ajudar, mas também se desequilibrou e foi arrastada pela água. Apesar da queda, Ana Carolyne conseguiu se segurar em uma pedra não submersa a cerca de 500 metros do local do deslizamento. Ela permaneceu sozinha e isolada na mata desde as 15h de sábado até as 9h de domingo (26), quando foi avistada por um funcionário do complexo turístico que verificava o nível do rio. A sobrevivente foi resgatada com o apoio de policiais militares, sofreu uma fratura na coluna e recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (29).

Após o resgate, o corpo da fotógrafa foi encaminhado à Polícia Científica de Londrina para exames que atestarão a causa da morte. A Polícia Civil declarou que o inquérito só será concluído após a coleta de depoimentos do proprietário da pousada e de turistas que frequentavam o local no dia do incidente.