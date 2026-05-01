Corpo de empresário morto durante test drive é velado no PR

O corpo do empresário Alex Barbosa, de 44 anos, é velado nesta sexta-feira (1º) sob forte comoção de familiares, amigos e pessoas próximas. As últimas homenagens tiveram início pela manhã, às 8h30, na Capela Municipal de Atalaia, município localizado a cerca de 50 quilômetros de Maringá (PR). Após a cerimônia de velório, o cortejo segue para o Cemitério Municipal de Atalaia, onde o sepultamento será realizado às 17h.

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A fatalidade ocorreu na tarde da última quinta-feira (30), em Maringá, enquanto Alex realizava o test drive de uma motocicleta. O empresário havia ido a uma concessionária acompanhado do filho para comprar o veículo e decidiu sair para testá-lo na Avenida Morangueira.

Durante o trajeto, uma motorista invadiu a preferencial ao tentar realizar uma conversão e atingiu a moto. O impacto violento arremessou a vítima, que sofreu ferimentos gravíssimos e entrou em parada cardiorrespiratória no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu tentaram manobras de reanimação, mas ele não resistiu e morreu antes de ser encaminhado ao hospital.



