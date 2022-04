Corpo de Bombeiros salva homem que se afogou no Litoral

Da Redação

Momento do atendimento inicial à vítima socorrida pelo Batalhão de operações aéreas e Corpo de Bombeiros

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), em conjunto com o Corpo de Bombeiros, salvou um homem que se afogou no mar no Balneário Junara, na cidade de Matinhos, no Litoral. O resgate aconteceu por volta das 11h30 deste sábado (16) e a vítima foi encaminhada ao hospital para o atendimento médico.

De acordo com o comandante da aeronave, tenente Henrique Arendt Neto, a vítima se afogou no Balneário Junara, fora da área protegida por guarda-vidas. “O rapaz foi atendido pelos guarda-vidas do Posto Gaivotas II e recebeu os primeiros atendimentos ainda na areia. O helicóptero do BPMOA chegou rapidamente no local, fez o atendimento médico e estabilizou a vítima”, disse.

O homem foi encaminhado ao Hospital Regional, em Paranaguá, para atendimento médico. Ainda segundo o tenente Arendt, mesmo após o final do Carnaval e do Verão Paraná Viva a Vida - 2021/2022, o BPMOA manteve uma aeronave no Litoral todos os finais de semana.

“Como o fluxo de banhistas ainda era alto, havia a necessidade desse suporte aeromédico rápido na areia para a segurança dos banhistas”, disse o tenente.

O Corpo de Bombeiros orienta que os banhistas devem procurar os locais protegidos por guarda-vidas para entrar no mar, além de sempre respeitar as bandeiras de orientações. Em caso de urgência, deve-se ligar para o telefone 193.