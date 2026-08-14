Corpo de Bombeiros reforça cuidados para prevenir acidentes durante a gravidez

Confira do cuidados que devem ser adotados em casa e também para a gestante que dirije ou é passageira

Com a proximidade do Dia da Gestante, neste sábado, 15 de agosto, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça que a conscientização e os cuidados durante a gravidez também passam pela prevenção de acidentes. Mudanças no equilíbrio, no centro de gravidade e na mobilidade ao longo da gestação podem aumentar o risco de quedas, mas medidas simples na rotina ajudam a tornar os ambientes e os deslocamentos mais seguros.

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A orientação é que a gestante não deixe de realizar suas atividades habituais, mas procure evitar situações de risco que antes pareciam simples. Dentro de casa, por exemplo, manter os pisos secos, retirar obstáculos das áreas de circulação e utilizar calçados firmes são atitudes que reduzem a possibilidade de quedas.

Entre os principais cuidados está a atenção aos pisos molhados ou escorregadios. Qualquer líquido derramado deve ser seco imediatamente. Tapetes soltos também devem ser retirados ou fixados, principalmente em corredores, cozinha e banheiro. Fios, brinquedos, caixas e outros objetos não devem permanecer em locais de passagem.

A iluminação também merece atenção. Corredores, escadas e o trajeto até o banheiro durante a noite precisam estar bem iluminados. Ao utilizar escadas, a recomendação é sempre usar o corrimão. Também é importante evitar subir em bancos, cadeiras ou banquetas para alcançar objetos em locais altos. O ideal é pedir ajuda e deixar os itens de uso frequente em locais de fácil acesso.

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No banheiro, onde o piso pode ficar molhado e escorregadio, a atenção deve ser redobrada. Tapetes antiderrapantes e barras de apoio podem contribuir para aumentar a segurança. Outra recomendação é evitar movimentos apressados ao entrar ou sair do box.

Outro cuidado é evitar carregar objetos volumosos que impeçam a visão do chão ou dificultem o equilíbrio. A escolha dos calçados também faz diferença: modelos firmes, confortáveis e com solado antiderrapante são mais seguros do que andar somente de meias ou chinelos em pisos lisos.

GESTANTES NO TRÂNSITO - Os cuidados não terminam dentro de casa. Para a gestante que dirige ou viaja como passageira, o uso correto do cinto de segurança é fundamental durante toda a gravidez.

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O cinto de três pontos deve ser utilizado sempre. É necessário que a faixa inferior fique abaixo da barriga, ajustada sobre os quadris e a região pélvica, nunca sobre o abdômen. Já a faixa diagonal deve passar pelo meio do ombro e entre as mamas, posicionada lateralmente à barriga. O cinto precisa ficar ajustado ao corpo, sem folgas excessivas.

No banco dianteiro, é importante a gestante manter uma posição confortável, relativamente ereta, e afastar o banco o máximo possível do painel e do airbag, sem comprometer o controle do veículo. O airbag não deve ser desligado pelo fato de a ocupante estar grávida.

Se a gestante estiver dirigindo, a orientação é manter pelo menos 15 centímetros de distância entre a barriga e o volante. A recomendação é afastar o banco o máximo possível, desde que ela mantenha condições adequadas para alcançar os pedais e controlar o veículo. Se o tamanho da barriga dificultar essa distância ou o controle seguro do carro, o recomendado é evitar dirigir.

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No banco traseiro, o cinto de três pontos também previsa ser utilizado corretamente. Estar no banco de trás não elimina a necessidade de proteção – a faixa inferior nunca deve ser colocada sobre a barriga.

QUANDO BUSCAR AJUDA - Em caso de queda significativa ou acidente de trânsito, especialmente quando houver impacto, a gestante não deve subestimar a situação. Mesmo que não haja ferimentos aparentes, é importante buscar avaliação de saúde após um trauma.

Em situações com lesões, trauma importante ou necessidade de salvamento, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. O serviço atende, entre outras ocorrências, acidentes de trânsito com vítimas, quedas com lesões e acidentes domésticos que apresentem risco imediato ou necessidade de resgate.

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Já situações predominantemente clínicas ou obstétricas, sem relação com trauma ou necessidade de salvamento, podem ser direcionadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192.

Confira as principais orientações dos bombeiros:

- Mantenha pisos secos, retire ou fixe tapetes soltos e deixe áreas de circulação livres de obstáculos.

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- Use calçados firmes, confortáveis e com solado antiderrapante.

- Mantenha os ambientes bem iluminados e utilize o corrimão em escadas.

- Evite subir em bancos, cadeiras ou banquetas e peça ajuda para alcançar objetos em locais altos.

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- No banheiro, redobre os cuidados para evitar escorregões e quedas.

- No carro, use sempre o cinto de três pontos, com a faixa inferior abaixo da barriga e a diagonal entre as mamas.

- Ao dirigir, mantenha distância segura entre a barriga e o volante e preserve o controle adequado do veículo.

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- Em caso de acidente, queda com lesão ou necessidade de resgate, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para emergências clínicas ou obstétricas sem trauma procure o Samu pelo 192.