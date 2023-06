Corpo de Bombeiros encontra corpo que pode ser do pequeno Thiago

O Corpo de Bombeiros localizou um corpo próximo ao Rio Tibagi nesta sexta-feira (16) e existe a possibilidade de ser do pequeno Thiago Vinícius. O garoto, que tem 2 anos, desapareceu no último sábado (10) no Parque Daisaku Ikeda, em Londrina, norte do Paraná.

Conforme as informações do Tarobá News, as equipes de resgate atuam na região do afluente Ribeirão Três Bocas, que deságua no Rio Tibagi.

Equipes da Polícia Civil, Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) estão no local realizando os primeiros trabalhos.

Leticia Fernandes, mãe de Thiago, contou em entrevista na quarta-feira (14) para a RICtv que pensava que o filho estava dormindo, momentos antes de perceber que a criança não se encontrava no interior do carro.



A mãe relatou à polícia que realizava um passeio com o namorado e o filho pelo Parque Daisaku Ikeda e que colocou o menino no carro para irem embora. Contudo, quando ela e o namorado estavam já a 2 km do local, notaram a ausência de Thiago e voltaram para o parque.

“Thiago é muito inteligente, qualquer espaço ele pode ter saído”, disse a mãe à RIC. “Meu descuido foi não ter olhado para atrás”, completou Letícia, que acredita que o filho pode ter fugido quando eles guardavam a mangueira de narguilé. Buscas são feitas para tentar localizá-lo.

Carro foi periciado

O veículo da família foi submetido a uma perícia na última quarta-feira (15) pelo Instituto de Criminalística. O objetivo dos especialistas era analisar se havia vestígios de sangue da criança no carro, porém, nada foi encontrado.

"As autoridades policiais tinham a suspeita que poderia ter sangue da criança no interior do veículo e em virtude dessa eventual suspeita foi solicitado esse exame para que fosse tentado localizar esse sangue oculto, esse sangue que no primeiro momento não fosse visível ao olho humano. Efetivamente o exame deu negativo", disse o perito da Polícia Científica Luciano Bucharles em entrevista ao G1.

A polícia informou que, com a perícia, não foram encontrados indícios de controvérsia no depoimento da mãe sobre o desaparecimento do menino.

