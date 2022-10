Corpo de Bombeiros do Paraná celebra 110 anos como referência nacional

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante a celebração houve a entrega da Comenda Imperador Dom Pedro II e da Medalha Presidente Carlos Cavalcanti

O Corpo de Bombeiros do Paraná comemorou, nesta semana, 110 anos de atividade. A solenidade de aniversário, com desfile da tropa, foi realizada nesta sexta-feira (07), no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no Centro de Curitiba, e contou com a presença do secretário da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira, e do comandante da 5ª Divisão do Exército, general de Divisão Fábio Benvenutti Castro.

continua após publicidade .

Durante a celebração houve a entrega da Comenda Imperador Dom Pedro II e da Medalha Presidente Carlos Cavalcanti para aqueles que, por sua dedicação e desprendimento, contribuíram para o desenvolvimento da instituição perante a sociedade paranaense.

Receberam os títulos os secretários João Carlos Ortega (Casa Civil), Fernando Furiatti (Infraestrutura e Logística), Elisandro Frigo (Administração e Previdência) e Wagner Mesquita; o ex-secretário César Neves (Saúde); a procuradora-geral do Estado, Letícia Ferreira; o diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipski; o diretor-geral da Casa Civil, Luciano Borges; o chefe da Casa Militar, Sérgio Benício Vieira; e outras autoridades civis e militares.

continua após publicidade .

“O Corpo de Bombeiros é uma entidade centenária que pratica todo dia a empatia e constrói um legado de confiança. Com o objetivo principal de salvar vidas, nossos bombeiros são um exemplo de solidariedade e amor ao próximo, sempre prestando um serviço de qualidade para a sociedade”, ressaltou o secretário. "É uma corporação exemplar, referência nacional nas suas atividades".

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, é uma honra estar à frente de uma instituição tão bem preparada. “Admiro a abnegação, disciplina e amor aos serviços demonstrados pela tropa que, mesmo diante de dificuldades, está pronta para bem atender a sociedade no que for necessário”, destacou o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, também ganhou uma medalha durante o evento. “Aquisições de viaturas e a construção da Escola de Formação de Bombeiros mostram o foco da instituição na modernização e aperfeiçoamento nesta missão de salvaguardar a vida. Assim, comemoramos hoje, neste dia tão especial, tanto para os bombeiros, quanto para sociedade, a existência de uma corporação forte, presente e importante para o Paraná”, afirmou.

continua após publicidade .

COMEMORAÇÕES

O Corpo de Bombeiros do Paraná foi criado em outubro de 1912 e, desde então, atua em atividades de combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, defesa civil, buscas, resgates, prevenção e combate à incêndios e desastres.

As atividades alusivas aos seus 110 anos iniciaram na última terça-feira (04) com a tradicional Missa em Ação de Graças na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ao final da celebração, a Igreja presenteou a instituição com uma imagem de São Floriano, Padroeiro de todos os Bombeiros.

Na quinta-feira (06), o Corpo de Bombeiros promoveu uma apresentação técnico-operacional no Museu Oscar Niemeyer, onde foi feita uma simulação de salvamento de uma vítima em situação de risco em altura. A atividade incluiu a execução de técnicas de salvamento em altura, resgate e abordagem, atendimento pré-hospitalar e encaminhamento da vítima com o apoio de aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas.

Outros eventos farão parte da agenda de comemorações do Corpo de Bombeiros na semana que vem, como um café com veteranos (dia 10), culto de celebração (11), passeio ciclístico (16) e uma Competição técnico-operacional “Le Defi”, prevista para novembro.

Siga o TNOnline no Google News