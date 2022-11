Corpo de Bombeiros confirma 2ª morte após deslizamentos na BR-376

Da Redação

O Corpo de Bombeiros do Paraná confirmou na tarde desta terça-feira (29) ter encontrado o corpo da segunda vítima do acidente na BR-376, em Guaratuba, onde um deslizamento arrastou 15 carros e seis caminhões na noite de segunda-feira (28).

A primeira morte foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela manhã. Houve dois deslizamentos na BR-376 - um por volta das 15h30, quando a rodovia ficou interditada, e outro quatro horas depois com o trânsito liberado em meia pista. Foi neste momento que os veículos foram levados pela enxurada.

Conforme as autoridades que atuam nas buscas no local, por causa da chuva intensa, o resgate se torna ainda mais difícil e o número de mortos e desaparecidos ainda é incerto.

Os deslizamentos na BR-376

O problema na pista começou às 15h30 quando houve um primeiro deslizamento. O trecho, no entanto, foi parcialmente interditado pela concessionária Arteris, e o fluxo seguiu em uma faixa, o que causou lentidão no trânsito, com uma fila de carros.

Cerca de quatro horas depois, um talude cedeu em cerca de 200 metros de pista e arrastou ao menos 15 veículos, entre carros e caminhões, que estavam na pista. A chuva era intensa no local no momento do incidente.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) não há pluviômetro monitorado pelo órgão ou pela Agência Nacional de Águas (ANA) na pista, mas o equipamento mais próximo, pouco abaixo do local do deslizamento, administrado pela ANA, apontava volume acumulado de 247 milímetros de chuva apenas na segunda-feira (28).

No acumulado das últimas 72 horas, foram 355 milímetros. O Cemaden afirmou que há um alerta de risco para a região desde o domingo (27).

Número de vítimas

A Defesa Civil informou que tem como divulgar com exatidão o número de vítimas e desaparecidos no deslizamento. Isso porque, segundo o coordenador estadual do órgão Coronel Fernando, há apenas informações visuais iniciais.

"Nós temos uma grande massa de terra sobre a pista e não temos condições de precisar quantos veículos ou quantas pessoas estavam nesses veículos."

A Polícia Científica do Paraná (PCP) disponibilizou um número de telefone para atendimento de familiares de possíveis vítimas. As famílias podem entrar em contato pelo (41) 3361-7242, fornecendo informações que possam auxiliar a polícia a identificar as vítimas.

As informações são do site g1.

