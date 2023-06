Corpo de Bombeiros abre vagas para cadetes; saiba como se inscrever

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) abriu 10 novas vagas para o cargo de cadete na instituição, cujas inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 23 de agosto. A seleção será feita através de processo seletivo coordenado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com a realização das provas em duas etapas, sendo uma eliminatória e outra classificatória.

A primeira e a segunda fases serão reguladas pelo Edital 24/2023 do Núcleo de Concursos da UFPR, que também regula o processo seletivo da instituição de Ensino Superior. As provas avaliam o domínio dos conteúdos curriculares que regulam o ensino médio, envolvendo a capacidade do candidato de argumentar com clareza, de relacionar e interpretar fatos e dados e de raciocinar de maneira lógica.

A segunda etapa será composta pelas chamadas Provas de Habilidades Específicas realizadas no âmbito do CBMPR por bancas designadas no edital. Compõe as PHE: Investigação Social, Avaliação Psicológica, Exame de Capacidade Física e Exame de Sanidade Física.

Para se inscrever, clique aqui.

Das 10 vagas em disputa, nove são destinadas à ampla concorrência e uma reservada a candidatos afrodescendentes, mediante análise de uma banca de verificação.

De acordo com a lei estadual 1.943/1954, que dispõe sobre os critérios de ingresso nas forças de segurança do Paraná, os interessados em ingressarem como cadetes do CMBPR devem ter no máximo 30 anos no ato de inscrição, ter concluído o ensino médio e estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais.

Os candidatos também precisam comprovar que possuem capacidade e sanidade física, passar por exames de adequação psicológica e teste toxicológico.

No site dos Bombeiros Militar do Paraná é possível consultar mais informações sobre o processo seletivo. Em caso de dúvidas, é possível enviar e-mails para o endereço eletrônico cbmprconcursos@bm.pr.gov.br.

FORMAÇÃO E REMUNERAÇÃO – Os candidatos aprovados permanecerão três anos na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, onde realizam o Curso de Formação de Oficiais. A remuneração inicial é de R$ 3.776,22 referente ao cargo de Cadete Bombeiro Militar do 1º ano, R$ 4.181,38 no 2º ano e R$ 4.748,59 no 3º de formação, passando para R$ 7.827,69 no período de estágio probatório.

Após a conclusão do curso e término do estágio probatório, os profissionais passarão a receber R$ 10.327,39 no posto de 2º Tenente Bombeiro Militar e, a partir de então, passam a seguir a tabela de vencimentos estabelecida no anexo da lei estadual 20.996/2022, que dispõe sobre as carreiras da Segurança Pública.

Como Oficiais Bombeiros Militares, os profissionais selecionados e formados atuarão no comando, gestão, coordenação e fiscalização do efetivo empregado nas atividades de resgate, salvamento, busca de pessoas e bens, prevenção a incêndio e de Defesa Civil, além de desenvolver atividades relacionados às práticas jurídicas e administrativas da corporação.

As promoções ao longo da carreira são feitas por ato do Chefe do Poder Executivo mediante proposta da Comissão de Promoção de Oficiais, obedecidos os princípios e critérios estabelecidos em lei, podendo o Oficial chegar até o posto de Coronel.

Confira o edital:

Edital Baixar | Visualizar

