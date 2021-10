Da Redação

Corpo de bebê some de caixão em cidade do Paraná; veja

Familiares da recém-nascida Emanuelle Costa Rosa, que faleceu no sexto mês da gestação, foram surpreendidos durante o velório e passaram por momentos de desespero, na segunda-feira (25). O corpo da menina não estava no caixão. O caso aconteceu em Turvo, na região central do Paraná.

Conforme familiares, a menina nasceu na manhã de domingo (24), porém, como era prematura, não resistiu e faleceu. O que chama atenção, é que durante o velório, os parentes perceberem que o corpo do bebê não estava no caixão, no lugar, encontraram apenas uma sacola com roupas, uma calça e uma calcinha adulta.

Pessoas que estavam no velório gravaram o desespero da família. “A gente foi abrir, e o que achamos dentro do caixão? Tudo, menos a Emanuelle”, disse quem filmava a situação.

A Polícia Militar (PM), foi chamada e descobriu que o corpo do bebê ainda estava no hospital e que houve um engano na hora de separar o caixão. O corpo da criança foi encaminhado para a funerária e um novo enterro foi providenciado.

A Polícia Civil investiga o caso. Veja o momento que o caixão foi aberto:

Corpo de bebê some de caixão em cidade do Paraná; veja - Vídeo por: Reprodução

Colaboração, SNN Notícia