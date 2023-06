Corpo de bebê que morreu engasgada chega ao IML

O corpo de um bebê de apenas nove meses de idade deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel, no oeste do Paraná, no final da tarde desta quinta-feira (15).

Segundo informações, a criança estava internada em um hospital particular da cidade, pois teria se engasgado com leite materno.

Infelizmente, a pequena não resistiu e acabou falecendo. O corpo foi recolhido e deverá passar por exames de necropsia para posteriormente ser liberado aos familiares. Com informações do CGN.

Bebê é picado por escorpião amarelo

Um bebê, de apenas um ano de idade, foi picado por um escorpião amarelo em um Centro de Educação Infantil (CMEI) de Maringá, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (15). Para ler a matéria completa, clique aqui.

