Corpo de bebê é encontrado dentro de sacola em aterro no PR

Na noite desta sexta-feira (11), o corpo de um bebê foi encontrado dentro de uma sacola de plástico no aterro sanitário de Paranaguá, no litoral do estado. Segundo a polícia, a criança foi localizada por por funcionários do local após movimentação atípica dos urubus.

O proprietário do aterro acionou a Polícia Militar (PM). Intevigadores da Polícia Civil também foram até o local para as apurações.

De acordo com os policiais, o bebê tinha ferimentos na região da cabeça e do tórax, que podem ter sido causados pelos urubus. Ainda não há informações de como o corpo da criança foi parar no aterro e nem a idade da vítima – a suspeita é de aproximadamente 6 meses.

O aterro na região do Rio das Pedras recebe resíduos do litoral e também de algumas cidades da Região Metropolitana de Curitiba. O corpo da criança foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Com informações da ricmais.