Corpo de Antonella Hoffman, de 10 anos, é velado sob forte comoção

Antonella morava em Paiçandu com a família

O corpo de Antonella Hoffman, de 10 anos, que morreu em um trágico acidente de trânsito está sendo velado nesta quinta-feira, 29. O velório ocorre na capela em frente ao Cemitério Municipal de Paiçandu, onde o corpo será sepultado. O sepultamento está marcado para às 16h. A reportagem do GMC conversou com moradores de Paiçandu, bastante comovidos com a morte de Antonella.

A menina teve 70% do corpo queimado após um acidente na rodovia BR-376, no trecho de Ponta Grossa, na última quinta-feira, 22. Antonella morava em Paiçandu com a família. Com informações, GMC.

Ela estava no caminhão conduzido pelo pai, de 51 anos, acompanhado da madrasta, de 34 anos. A família seguia viagem em um caminhão carregado com piche.

O pai de Antonella, condutor do caminhão, perdeu o controle da direção e o veículo acabou caindo em um barranco às margens da rodovia. Sendo assim, com o impacto, o caminhão acabou tombando e espalhando toda a carga de piche pelo chão.

Durante a colisão, a madrasta de Antonella foi ejetada do caminhão e acabou morrendo na hora. Já a criança, também ejetada do veículo, sofreu queimaduras de segundo grau em 70% do corpo, causadas pelo piche derramado na pista. Além disso, o condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

