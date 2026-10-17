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INVESTIGAÇÕES

Corpo de adolescente é encontrado no município de Floresta (PR)

Ocorrência foi registrada no final da manhã deste sábado; identidade da vítima ainda não foi confirmada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Corpo de adolescente é encontrado no município de Floresta (PR)
Autor Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área onde o corpo foi localizado para a realização dos exames periciais - Foto: João Vitor Notícias | Instagram

O corpo de uma adolescente foi localizado no final da manhã deste sábado (17) no bairro Monte Verde, situado no município de Floresta, na região metropolitana de Maringá. A descoberta do cadáver mobilizou equipes de segurança para o local e deu início aos procedimentos formais de apuração do caso.

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Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área onde o corpo foi localizado para a realização dos exames periciais. No endereço, investigadores da Polícia Civil de Maringá acompanharam os primeiros levantamentos de campo com o objetivo de esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar as circunstâncias exatas que levaram ao óbito da vítima.

Até o momento, os órgãos policiais não divulgaram a confirmação oficial sobre a identidade da mulher. Profissionais do Instituto Médico-Legal de Maringá também foram deslocados até a cena da ocorrência para proceder com o recolhimento do corpo e realizar os exames necroscópicos necessários para a determinação da causa exata da morte.

A movimentação das forças policiais e de perícia técnica permaneceu intensa pelo bairro Monte Verde ao longo do dia. As autoridades iniciaram as diligências de investigação com o intuito de reconstituir os últimos passos da vítima e apurar a eventual participação de algum suspeito na ocorrência.

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Como a apuração policial ainda está no estágio inicial e em andamento, novos detalhes a respeito da qualificação da vítima, dos laudos periciais e dos desdobramentos das investigações devem ser informados oficialmente pelos órgãos responsáveis na medida em que o trabalho de campo avançar.

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