Corpo de adolescente desaparecido no PR é encontrado às margens de rio

O corpo de José Vitor de Camargo Major, de apenas 13 anos, foi localizado na manhã desta quarta-feira (12), às margens do Rio Toledo, no Oeste do Paraná. O adolescente estava desaparecido desde a segunda-feira (10), depois de ter saído da casa de um amigo.

O corpo do menino foi encontrado por um grupo de voluntários a cerca de 700 metros de onde José havia sido visto pela última vez. A suspeita é que a correnteza tenha levado o garoto e, nesta manhã, após o nível do rio abaixar, foi possível localizar o corpo nas margens.

José Vitor desapareceu depois de sair da casa de um colega. O irmão da vítima teria mandado mensagem para o colega, que informou que José não estaria mais lá. Familiares saíram e encontraram o chinelo do menino às margens do rio.

Desde então, o Corpo de Bombeiros se mobilizou e realizava buscas no Rio Toledo, no Parque César Park. No momento do desaparecimento chovia muito na cidade e rio estava cheio.





*Com informações RicMais.

