Corpo de adolescente desaparecido após canoa naufragar é encontrado

A vítima havia desaparecido na última quinta-feira, quando iniciaram as buscas

Foi encontrado neste domingo, 25, o corpo do adolescente que desapareceu após uma canoa naufragar na Baía de Paranaguá, no litoral do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi localizado por um pescador e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As informações são do G1.

A vítima havia desaparecido na última quinta-feira (22), quando iniciaram as buscas.

Segundo o pescador, o corpo foi encontrado entre a Ilha do Amparo e a Pedra do Guarazinho.

Por três dias, bombeiros fizeram varreduras aquáticas e contaram também com o auxílio de helicópteros e do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal para uso de sonar.

O acidente aconteceu quando a embarcação virou durante o transporte de caranguejos. Dois jovens, de 16 e 24 anos, também estavam com o adolescente e foram resgatadas por moradores.

