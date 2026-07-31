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Corpo da fotógrafa Ana Paula será velado e cremado nesta sexta (31) em Londrina

Despedida da jovem que morreu ao cair em rio durante trilha em Sapopema será restrita a familiares e amigos próximos

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 00:09:19 Editado em 31.07.2026, 00:09:15
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Corpo da fotógrafa Ana Paula será velado e cremado nesta sexta (31) em Londrina
Autor Ana Paula estava desaparecida desde sábado (25), quando fazia uma trilha na região do Salto das Orquídeas, em Sapopema, e seu corpo foi localizado nesta quinta-feira (31) - Foto: Instagram

O velório da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, será realizado nesta sexta-feira (31) em Londrina (PR). A despedida ocorrerá de forma reservada a partir das 10h, no Cemitério Parque das Allamandas, restrita a familiares e amigos próximos. A cerimônia de cremação do corpo está agendada para as 12h do mesmo dia.

📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema

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Ana Paula estava desaparecida desde sábado (25), quando fazia uma trilha na região do Salto das Orquídeas, em Sapopema (PR), no Norte Pioneiro. As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), voluntários, cães farejadores e aeronaves ao longo de mais de 40 quilômetros no leito do Rio Lajeado Liso e em áreas de mata fechada.

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O corpo da fotógrafa foi localizado na manhã de quinta-feira (30) na base de uma queda d'água de aproximadamente 45 metros, em um trecho de difícil acesso conhecido como Poço Preto. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para identificação formal e exames periciais antes de ser liberado à família.

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Ana paula Cremacão desaparecimento Fotógrafa fotografia Londrina NOTÍCIAS Sapopema
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