Corpo com saco na cabeça é encontrado no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM isolou a área

O corpo de uma pessoa foi encontrado na BR-487, na Estrada Boiadeira entre Umuarama e Maria Helena, na manhã desta quarta-feira (22). Conforme a polícia, o cadáver apresentava um ferimento por faca no pescoço e um saco cobrindo sua cabeça.

continua após publicidade .

Conforme informações do site OBemdito, até o momento o que se sabe é que o corpo é de um homem de aparência jovem. Ele foi descoberto por uma pessoa que passou pelo local e acionou as autoridades. O caso será investigado.

- LEIA MAIS: Suspeito de manter mulher em cárcere privado é preso novamente

continua após publicidade .

Bebê que teve costela quebrada após agressão recebe alta da UTI

O bebê de com 17 dias que teve a costela quebrada e outros machucados pelo corpo após ser espancado, recebeu alta no dia 1/3, em um hospital de Umuarama, no noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil, ficou internada por quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do município.

O caso foi registrado no dia 7 de fevereiro, quando o recém-nascido foi internado na UTI em estado grave com diversos ferimentos e fraturas pelo corpo após dar entrada em um hospital particular em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná.

Siga o TNOnline no Google News