Corpo com as mãos amarradas é encontrado no meio de plantação de soja

Um corpo foi encontrado por trabalhadores rurais em uma plantação de soja, no final da tarde de quinta-feira (4), em Assis Chateaubriand, região oeste do Paraná.

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar, constatou que o corpo estava em avançado estado de decomposição.

Além disso, o corpo estava com as mãos amarradas com um fio elétrico encapado, no meio de uma plantação de soja. Num primeiro momento, não foi possível a identificação.

O local foi isolado e a Polícia Civil e o Instituo de Criminalística foram acionados para investigar o caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo para exames de necropsia.

