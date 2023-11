Corpo carbonizado encontrado em mala é identificado pela família

Siga o TNOnline no Google News

O corpo do homem encontrado esquartejado e queimado, dentro de uma mala, na semana passada, foi identificado como Rodrigo Paz de Siqueira, de 42 anos. Uma tia do homem compareceu no Instituto Médico Legal.

- RELEMBRE O CASO: Corpo esquartejado e carbonizado é encontrado dentro de mala na região

A identificação foi feita através das digitais e características do corpo que estava parcialmente queimado. De acordo com a polícia, o homem tinha passagens por furto. “Ele vivia em situação de rua em Londrina. Ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido também por furto,” disse o delegado João Reis, da Delegacia de Homicídios.

O corpo de Rodrigo foi encontrado dentro de uma mala esquartejado e parcialmente queimado no Parque Ouro Verde, na zona norte de Londrina, na última quinta-feira (23).

O delegado disse que ainda não tem uma linha de investigação a seguir.

