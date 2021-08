Da Redação

Corpo carbonizado é encontrado no interior de veículo no PR

Neste domingo (8), um veículo VW Gol foi encontrado incendiado na Estrada Guaiapó, próximo de um pesqueiro, em Maringá. No interior do automóvel havia um corpo.

continua após publicidade .

Uma pessoa que passava pelo local avistou o carro queimado e acionou as autoridades. De acordo com as informações da PC, o corpo estava no banco do passageiro.

Equipes da Polícia Militar (PM), do Instituto de Criminalística e Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa atenderam a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

continua após publicidade .

Devido as chamas, não foi possível averiguar se haviam perfurações causadas por disparos de arma de fogo no corpo. Apenas uma análise mais complexa poderá detalhar isto.

Com informações; Corujão Notícias.