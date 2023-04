Corpo carbonizado é encontrado em veículo após acidente na PR-092

Da Redação

A identidade da vítima ainda não foi confirmada e as circunstâncias do acidente são desconhecidas

Uma pessoa morreu carbonizada, na madrugada deste domingo 02, em um acidente na PR-092, na região de Calógeras, distrito de Arapoti, nas proximidades da divisa com Wenceslau Braz, nos Campos Gerais, Paraná. A Polícia Rodoviária Estadual confirmou o acidente com óbito após incêndio. A identidade da vítima ainda não foi confirmada e as circunstâncias do acidente são desconhecidas.

O acidente envolveu um veículo Volkswagen Gol de primeira geração, na versão fabricada entre os anos de 1987 e 1996. O automóvel teria capotado e pegado fogo pela madrugada, mas segundo informações preliminares, apenas pela manhã populares teriam encontrado o carro já completamente destruído pelo fogo e com o corpo carbonizado.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e esteve no local. A Criminalística, com o Instituto Médico Legal (IML) também foi acionada e deslocada no início da tarde deste domingo para o recolhimento do corpo.

Com informações a Rede e Voz do Povo Arapoti.

