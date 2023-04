Corpo carbonizado é encontrado dentro de colégio em Maringá

Da Redação

Escritas como “game over” estavam escritas nas paredes

Um corpo carbonizado foi encontrado na noite de segunda-feira (17) ao lado de um colchão em uma escola abandonada em Maringá, no noroeste do Paraná.

Um homem que entrou no local encontrou o corpo em estado de decomposição e saiu gritando de dentro da escola, o que motivou um zelador, que trabalha ao lado, a acionar a polícia. O trabalhador ainda afirmou que há 20 dias atrás a esposa dele disse que tinha sentido um “mau cheiro” na região.

Escritas como “me mata se puder” e “game over” estavam escritas nas paredes do prédio, que pertence a Copel. O caso é investigado pela polícia.

De acordo com a Copel, o local está a venda e cercado, mas a organização não tinha conhecimento sobre o corpo e entrará em contato com as autoridades.

Com informações da ricmais

