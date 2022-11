Corpo achado no interior de carro em chamas, na região de Curitiba

Da Redação

O carro em chamas, no Ribeirão do Tigre, tinha um corpo carbonizado, no banco de trás

Uma cena bizarra foi presenciada por populares no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta sexta-feira (04). Um carro em chamas chamou a atenção de moradores que perceberam, dentro do carro, um cadáver carbonizado.

De acordo com a Guarda Municipal da cidade, um veículo Volkwagen modelo Fox foi encontrado na rua Avelino Alves Pires, no bairro Ribeirão do Tigre. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o fogo, por volta das 22h30, quando se confirmou a existência de um corpo carbonizado no interior do veículo.

O cadáver estava no banco de trás do veículo, de quatro portas. Ainda de acordo com as informações iniciais, o carro pertencia a uma mulher e estava emplacado na cidade vizinha de São José dos Pinhais. O corpo foi removido após os trabalhos iniciais, inclusive de perícia, e encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai investigar o caso.

