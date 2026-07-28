Coronel Hudson lamenta desfecho das buscas por menino autista no PR







O Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, lamentou publicamente o desfecho trágico das buscas por João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos. A criança, que possuía Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não se comunicava verbalmente, foi encontrada sem vida na tarde desta terça-feira (28) dentro de um biodigestor na propriedade rural onde morava com a família, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.

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Em entrevista coletiva no local, o secretário destacou a grande mobilização de agentes estaduais e voluntários durante os três dias de procura e ressaltou que todos os recursos disponíveis foram esgotados.

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"Infelizmente, apesar de todo o empenho das forças de segurança, com o Corpo de Bombeiros coordenando toda essa missão, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos voluntários, da Guarda Municipal e também do Depen, que auxiliou bastante na operação, o Joãozinho foi encontrado em óbito em um poço aqui próximo. O local já havia sido verificado pelos bombeiros, mas foi feita uma nova vistoria para esgotar todas as possibilidades. É a notícia que nós não gostaríamos de dar", declarou o coronel.

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O menino havia desaparecido por volta das 9h de domingo (26), após sair sozinho em direção a um banheiro na área externa da casa. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado às 15h de terça-feira em uma das poças formadas na lona do compartimento após o esvaziamento do biodigestor. Um inquérito foi aberto para investigar a dinâmica e as circunstâncias do óbito.

Apoio à família e luto das equipes

Questionado se faltou algum tipo de suporte logístico ou humano durante as varreduras — que contaram com cães farejadores, drones termais e embarcações —, o secretário negou qualquer limitação. "Não. Tudo o que nós tínhamos de melhor foi disponibilizado para essa família", afirmou.

O coronel garantiu ainda que o Estado dará prioridade aos trâmites legais para amenizar o sofrimento dos parentes. "Nos empenhamos muito para trazer esse menino com vida. Infelizmente, não foi possível. Mas, de forma digna, apresentamos o corpo à família. Ele está sendo levado agora ao Instituto Médico-Legal. Eu me comprometi para que o laudo pericial seja concluído o mais rápido possível, permitindo que a família faça as últimas homenagens. Fica o nosso sentimento e o nosso respeito à família, em especial à memória do Joãozinho, que ficará na lembrança de todos os profissionais que estiveram nesses dias na busca por esse menino autista", concluiu.

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