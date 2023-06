Coritiba recorre ao feng shui para espantar má fase no Brasileirão

O Coritiba contratou uma consultora de feng shui para limpar as energias negativas do estádio Couto Pereira e o CT da Graciosa, na tentativa de dar um empurrãozinho para o time subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos em 10 jogos, o Coxa ainda não venceu na Série A.

O método milenar chinês consiste em usar forças energéticas para harmonizar os indivíduos com o ambiente ao seu redor, sobretudo em momentos de estresse e tensão.

"Consultora de feng shui de famosos", Katia Gonzalez traz uma nova prática no mundo do futebol. A consultora mineira foi convidada para energizar os espaços e registrou os momentos em suas redes sociais, com quase 30 mil seguidores. Ela faz trabalhos tanto para pessoas quanto para empresas.

"A gente olha os departamentos, as cores da parede, os relógios, a postura que as pessoas sentam. É uma harmonização. Um novo modelo de trabalho", disse Katia Gonzalez, em entrevista ao Globo Esporte.

Em outros momentos, clubes já levaram padres e benzedeiras e jogaram sal grosso pelo gramado para espantar a má fase. Mas o feng shui é uma novidade e a notícia acabou viralizando nas redes sociais.

