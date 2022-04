Da Redação

Corinthians em Londrina: veja detalhes do jogo desta quarta

O Estádio do Café, em Londrina, Paraná, recebe as equipes Corinthians e Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (20), pela Copa do Brasil. O jogo de ida entre o time paulista, que é tricampeão da competição, e o clube carioca, que surpreendeu nas duas primeiras fases, acontece às 21h30.

Apesar de ser um clube do Rio de Janeiro, a Portuguesa mandará a partida no Estádio do Café, em Londrina-PR, já que negociou o mando com empresários. A equipe vem embalada após eliminar o CRB e o Sampaio Corrêa com duas vitórias.

Líder do Brasileirão após duas rodadas, o Corinthians vem de três vitórias seguidas, contra Botafogo, Deportivo Cali-COL e Avaí. Com dois compromissos complicados pela frente (um Dérbi contra o Palmeiras no sábado, pelo Brasileirão, e um duelo com o Boca Juniors pela Libertadores na terça), a tendência é de que o técnico Vítor Pereira leve a campo um time "alternativo".

Será o primeiro confronto da história entre os dois clubes. A Portuguesa-RJ, aliás, participa pela primeira vez da Copa do Brasil. A equipe disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Portuguesa-RJ

A provável escalação do técnico Toninho Andrade para o jogo desta quarta-feira é: George; Joazi, Itambé, Leandro Amaro e Jerfferson. Sidney, Jhonnatan e Miler; Claudinho, Rafael Pernão e Kayron.

Corinthians

Já o Timão, do técnico Vítor Pereira, levará um time alternativo para a partida. Esta é a possível escalação da equipe: Cássio, Léo Maná (Fagner), Robert Renan, Belezi (Gil) e Bruno Melo; Xavier, Giuliano e Luan ; Adson, Gustavo Mosquito e Giovane.

