Copel testa sistema de baterias de grande porte para emergências.

Uma das fronteiras mais desafiadoras do fornecimento de energia elétrica em grande escala, o armazenamento de energia é o foco de um novo projeto da Copel. A companhia está prestes a colocar em funcionamento um sistema móvel de armazenamento de energia de grande porte. Com 1 MW de potência instalada, a estrutura é formada por um conjunto de baterias e um transformador, instalados em duas carretas que podem ser deslocadas para atender qualquer cidade do Paraná.

A iniciativa integra um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D Aneel) que vai testar o funcionamento de quatro sistemas de armazenamento de grande porte em diferentes regiões do Estado. Ao todo, a companhia está investindo R$ 34,6 milhões nas soluções. O sistema móvel, que está sendo testado em Curitiba, conta com 1,4 MWh (megawatt-hora) de energia armazenada, o suficiente para fornecer energia por um mês a 10 mil residências que tenham um consumo de 100 kWh (quilowatt-hora) por mês.

Ao ser conectada à rede, a estrutura pode fornecer energia à população, especialmente em momentos de maior demanda ou, até mesmo, em caso de desligamento de parte da rede. Quando a procura por energia diminui, o sistema pode ser reabastecido pela própria rede elétrica. Além disso, a solução pode garantir o atendimento a consumidores que dependem de energia initerruptamente, como acontece em instalações de avicultura ou fumicultura.

“Os sistemas de armazenamento de energia ainda são uma novidade quando falamos de geração e consumo em grande escala”, ressalta Júlio Omori, superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais da Copel.

Ele explica que, atualmente, no País, toda a energia gerada deve equivaler à demanda, à soma de todo o consumo do país em um determinado instante. “Com baterias capazes de armazenar grandes quantidades de energia, a sociedade como um todo ganha, porque poderemos diminuir o desperdício de energia e garantir abastecimento em situações críticas, especialmente diante dos desafios colocados pela transição energética e pelo aumento da demanda por energia limpa”, complementa.

