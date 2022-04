Copel restabelece o fornecimento de energia em Maringá

Da Redação

eEquipes da Copel foram convocadas neste domingo (24) para ajudar no trabalho de recomposição da rede de energia danificada nas cidades mais afetadas pelas chuvas, acompanhadas de fortes rajadas de vento, na noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23). - Curitiba, 24/04/2022

Ao longo da noite desta segunda-feira (25) e da madrugada desta terça-feira (26), mais 5 mil domicílios do município de Maringá, no Noroeste, tiveram o fornecimento de energia normalizado pelas equipes da Copel. Ainda restam cerca de 9 mil unidades. As equipes seguem em campo nesta terça com reforços de outras regiões do Paraná para restabelecer as condições normais de atendimento após a tempestade do feriado de Tiradentes.



continua após publicidade .

A conta de postes quebrados no município já chega a 150 estruturas, principalmente devido à queda de árvores sobre a rede elétrica. Desde o temporal do final de semana, a prefeitura já contabilizou 500 árvores caídas ou com necessidade de podas e remoção. As equipes municipais estão trabalhando em sinergia com os servidores da Copel.

Na região Noroeste, muitos municípios terão os atendimentos finais a pequenos circuitos ou a faltas de luz individuais ao longo do dia. Já Paiçandu, Sarandi e Doutor Camargo, próximas a Maringá, tiveram danos mais severos e seguem com maior volume de atendimentos. Na região de Paranavaí, Amaporã é a localidade com mais demandas para a Copel.

continua após publicidade .

OESTE

No Oeste, praticamente toda a demanda já está atendida, com casos isolados em alguns municípios. Maripá é o município mais atingido, com 271 unidades consumidoras ainda desligadas.



DEFESA CIVIL

continua após publicidade .

O Governo do Estado enviou, no fim de semana, kits de ajuda humanitária aos municípios mais afetados pelos temporais que atingiram o Paraná entre a sexta-feira (22) e o sábado (23). A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil também está mobilizada para atender as cidades atingidas por vendavais e tempestades de granizo, principalmente nas regiões Oeste e Noroeste.

O Boletim de Ocorrências da Defesa Civil , atualizado às 8 horas, desta terça-feira, mostra que os temporais atingiram 19 municípios e afetaram 14.830 pessoas, sendo que 36 tiveram que deixar as suas casas – além dos impactos das quedas de energia.