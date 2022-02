Da Redação

Copel recupera R$ 29 mi através de instalações irregulares

Foi divulgado hoje, quarta-feira (14), pela Agência Estadual de Notícias do Estado do Paraná, que o trabalho de combate ao furto de energia elétrica realizado pela Copel recuperou R$ 29 milhões e que outros R$ 9 milhões estão em processo de cobrança.

No ano de 2021 foram detectados um total de 14,5 mil casos de irregularidades e desvios na mediação do consumo. Para que isso fosse possível, foram feitas cerca de 74 mil inspeções em todo o Paraná, ou seja, uma média de 283 inspeções por dia útil do ano. A somatória de energia recuperada foi de 45,5 GWh (gigawatts-hora), o que equivale ao consumo mensal de todas as residências em uma cidade do porte de Londrina.

As equipes especializadas em detectar as fraudes atuam cotidianamente nas fiscalizações, utilizando uma análise de dados para direcionar o alvo do trabalho, combinada com a observação técnica em campo e o uso de ferramentas que conseguem indicar interferências, mesmo quando estão camufladas. O trabalho também é direcionado por denúncias anônimas, que podem ser feitas através do telefone 0800 51 00 116 ou nas agências de atendimento da Copel.

O furto de energia elétrica é crime previsto em lei: por desvio na corrente que passa no medidor, tem pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Já o “gato” por adulteração do medidor caracteriza estelionato, tem pena de reclusão de um a cinco anos e multa. Além disso, os valores devidos e o valor de instalação de um novo medidor são cobrados do responsável.

Para quem quer aprender formas de reduzir a conta de luz, a Copel disponibiliza gratuitamente, até o dia 13 de março, um curso a distância sobre eficiência energética. O conteúdo tem duas horas de duração e um certificado de conclusão é emitido aos participantes. A inscrição pode ser feita no site da Companhia.