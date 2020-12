Copel recebe Selo Sesi ODS com ações de combate à pandemia - TNOnline

Continua após publicidade

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) e sua subsidiária integral Copel Distribuição foram contempladas com o Selo Sesi ODS 2020, iniciativa voltada ao reconhecimento das ações viabilizadas pelo setor empresarial para prevenção e combate à pandemia da Covid-19 e ações pós-pandemia.

A certificação Selo Sesi ODS está em sua quinta edição e, este ano, veio como uma forma reconhecimento às empresas que apresentaram práticas com geração de resultados quantitativos e qualitativos no Paraná em razão do cenário da pandemia.

Duzentas empresas paranaenses foram reconhecidas por seus projetos, avaliados com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram a Agenda 2030 da ONU – um plano de ação que busca o desenvolvimento sustentável em todo o mundo com base nos pilares social, econômico e ambiental.

NA PRÁTICA - Dentro das ações de prevenção e combate à pandemia, a Copel levou o selo pela doação emergencial de R$ 5 milhões destinados à compra de máscaras e testes de Covid-19, distribuídos por meio do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar). E também pela Campanha Fatura Solidária, que somava novos montantes à doação por meio da adesão dos clientes à fatura digital e ao débito automático. A cada adesão à fatura digital, a Copel doava R$ 2, e ao débito automático, mais R$ 3.

Ainda nas ações de prevenção e combate, a Copel Distribuição foi contemplada com o projeto Dia da Família em tempos de pandemia. A iniciativa que acontece anualmente, convidando os empregados a trazerem seus familiares para passar um dia na empresa, este ano foi diferente. As famílias foram chamadas a fazer doação de cestas básicas em sistema drive-thru, com toda a segurança. Foram arrecadadas 700 cestas, destinadas à Defesa Civil do Paraná, que fez a distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na categoria de ações pós-pandemia, a Copel Distribuição também foi certificada pelo projeto Iluminando Gerações, programa educativo sobre segurança e uso consciente da energia, que acontece presencialmente nas escolas paranaenses, e que este ano precisou se reinventar.

As orientações foram gravadas em uma série de vídeos, publicada no canal da Copel no Youtube e compartilhada com escolas públicas municipais do Paraná. Os vídeos também foram veiculados nos canais de TV aberta destinados aos alunos da rede estadual. A Copel organizou ainda eventos online, com apoio dos Núcleos Regionais de Educação, direcionados aos professores da rede, para prepará-los para eventuais questionamentos dos alunos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL - Para o presidente da Copel, Daniel Slaviero, o selo indica o comprometimento da companhia em relação à busca dos objetivos destacados na Agenda 2030 da ONU. “Pautamos nossas ações com base no tripé da sustentabilidade, visando o bem-estar social, o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Dessa forma, a Copel colabora ativamente para o cumprimento dos ODS”, afirmou. “Ter todas essas ações reconhecidas em uma certificação de renome é mais uma prova dos esforços que empreendemos para auxiliar o Estado a superar este momento tão difícil da pandemia da Covid-19".

O diretor de Governança, Risco e Compliance da Copel, Vicente Loiácono Neto, lembra que a aderência da empresa à Agenda 2030 é viabilizada por práticas como estas, que mostram o quanto a companhia prima por imprimir os ODS em suas atividades e negócios. Algo que acontece no dia a dia do trabalho, mas que, em ocasiões específicas como a pandemia é amplamente reforçado.

“Auxiliamos na ampliação da testagem e contribuímos diretamente para a segurança dos profissionais de saúde no contexto dos hospitais, o que demonstra uma postura alinhada aos objetivos e indicadores propostos pela ONU para a transformação da sociedade, uma vez que a empresa reconheceu a importância do seu papel e elaborou respostas considerando o momento de crise, e as necessidades da população”, explica.

Além disso, acrescentou, a Copel também possibilitou o engajamento da sociedade e de seus funcionários nas ações reconhecidas com o selo, valorizando diversos aspectos contidos nos ODS, como é o caso das parcerias.