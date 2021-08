Da Redação

Copel promove mutirão de manutenção e limpeza de redes

Neste sábado (14), a Copel promove o mutirão anual de manutenção preventiva nas redes elétricas, com o objetivo de reduzir desligamentos de energia no período mais chuvoso do ano. Esta será a terceira edição do chamado "Dia D", com cerca de 2 mil trabalhadores em campo, em 79 municípios de todo o Paraná. A atuação tem foco na poda de árvores, instalação de espaçadores e na retirada de pipas e outros objetos da rede, com a participação de equipes das áreas de serviços, manutenção e inspeção, entre outras.

Esse tipo de ação, somada aos investimentos em tecnologias para a automação das redes, vem contribuindo para a melhora nos indicadores de qualidade do fornecimento pela distribuidora, que no ano passado atingiu o melhor resultado de sua história.

De acordo com a superintendente de Manutenção da Copel, Andrea Cristina Brotto Bertolin, a quantidade e a duração das quedas seguem reduzindo. “Na comparação dos sete primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2020, tivemos uma melhora de 10,6% na frequência equivalente de desligamentos, e de 5,7% na duração equivalente das faltas de energia”, explica.

Estes são os principais indicadores acompanhados pela agência reguladora do setor para aferir a qualidade dos serviços das concessionárias de distribuição.

A preocupação com o período de chuvas no início da primavera se dá principalmente pelo contato de galhos de árvores com a rede durante os temporais. "Com a umidade, também aumenta o risco de desligamento por objetos enroscados nas redes, como as pipas. Ao molharem, eles podem se tornar condutores de energia e causar curto-circuito e, consequentemente, a interrupção do abastecimento de energia", explica o superintendente de Serviços Operacionais, Marcelo Gonçalves Santos.

Os trabalhos do mutirão não terão impacto para os consumidores, pois serão executados com a rede ligada. Além da retirada dos objetos, as equipes farão ainda inspeção das redes, pequenos reparos e manutenção preventiva de subestações.

Na última segunda (9), vereadores de Apucarana realizaram uma reunião com representantes da companhia para cobrar a retirada de fio soltos dos postos de energia, tanto tanto na área central como nos bairros e distritos.

SUSTENTABILIDADE – O cuidado com o meio ambiente também integra a programação deste sábado. Haverá doação de mudas adequadas para o plantio embaixo da rede elétrica, e o resíduo das podas será triturado e entregue em hortas comunitárias mantidas, através do Programa Cultivar Energia, nas áreas de faixa de segurança das linhas de transmissão da Copel, em Curitiba e Maringá.

Também está prevista a troca de transformadores que usam óleo mineral por equipamentos com óleo vegetal, em locais estratégicos próximos a nascentes e lagos. A ideia é evitar que, no caso de batida de carro em um poste, por exemplo, o óleo que serve como isolante no equipamento contamine recursos hídricos.

A superintendente destaca que o mutirão também é uma oportunidade de reafirmar o compromisso da Copel com a responsabilidade social e ambiental. “A busca por alcançarmos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é diária e precisa permear todas as nossas ações”, afirma Andrea.