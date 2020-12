Copel permanece na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial em 2021 - TNOnline

Continua após publicidade

Em 2021, a Copel continuará a integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) – Bolsa de Valores brasileira. A carteira do ISE é uma seleta lista de empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A pontuação da Copel em 2020 foi recorde em seu histórico - 79 pontos na média de todos os quesitos avaliados pelo índice.

“Constar mais uma vez no índice ISE é motivo de muito orgulho para a Copel, pois reflete o trabalho competente de pessoas que participam de uma gestão voltada à eficiência econômica, ao equilíbrio ambiental, à justiça social e à governança corporativa”, afirma o diretor de Governança, Risco e Compliance da Copel, Vicente Loiácono Neto.

COMO FUNCIONA - Todo ano, a B3 convida as 200 empresas com ações de maior liquidez na bolsa para participar do processo seletivo. A metodologia baseia-se em indicadores de desempenho compostos por 7 dimensões: natureza do produto, geral, ambiental, social, econômico-financeira, mudança do clima e governança corporativa.

O processo de avaliação dura três etapas de análise (quantitativa, qualitativa e decisão do conselho deliberativo do ISE) e a Copel está aprovada em todas por mais um ano. A vigência do índice é de 4 de janeiro de 2021 a 30 de dezembro de 2021.

A 16ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial será composta por ações de 39 companhias, totalizando R$ 1,8 trilhão em valor de mercado, o equivalente a 38% do total negociado na B3.

REFERÊNCIA - O ISE é uma referência para investidores que avaliam as atividades empresariais sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável. A tendência da busca por investimentos responsáveis vem se firmando como uma regra no mercado de ações, por atestar o preparo das empresas diante de riscos econômicos, ambientais e sociais, e no longo prazo agregando valor às partes interessadas nas suas atividades.

Criada em 2005, a carteira do ISE inclui empresas listadas na Bolsa com performance que atesta seu compromisso com a sustentabilidade empresarial.