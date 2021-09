Da Redação

Copel lança campanha de adesão à fatura solidária digital

A Copel quer uma relação cada vez mais sustentável com seus clientes. Por isso, está lançando neste final de semana uma nova fase da campanha Fatura Solidária. A companhia já está incentivando esta escolha desde maio de 2020 através da campanha, que garantiu R$ 1,1 milhão para o combate dos efeitos da pandemia no Paraná.

Somado aos R$ 5 milhões doados pela empresa no início da ação, este valor foi revertido em 200 mil kits para testes, 1,2 milhão de máscaras e 21 respiradores e ventiladores de UTI para os hospitais e profissionais da saúde do Paraná. É com o objetivo de incrementar ainda mais estes resultados que a Copel lança, neste fim de semana, um novo convite à adoção da fatura solidária digital.

De acordo com o superintendente comercial da Copel, João Acyr Bonat Junior, além das vantagens para o meio ambiente com a redução de uso do papel, a escolha da fatura digital também pode ser interessante para o consumidor, já que evita perdas e extravios, e possibilita o pagamento online em questão de segundos.

"Algumas pessoas têm receio de ficar sem o comprovante de endereço, mas a fatura digital serve para este fim, assim como a conta impressa", disse.

Hoje, a fatura digital é a opção de um terço dos clientes da concessionária de distribuição, chegando a 1,5 milhão de domicílios. Para quem não utiliza e-mail, existe a opção de cadastrar o recebimento da conta por mensagem de texto (SMS).

COMO AJUDAR – A cada adesão pela fatura digital, a Copel doa R$ 2 para a campanha; e outros R$ 3 são doados a cada cadastro de conta em débito automático.

A adesão à fatura digital pode ser feita no site www.copel.com ou pelo aplicativo da Copel, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store.

O cadastro de débito automático também pode ser feito pelos canais virtuais de atendimento. No Banco do Brasil, é preciso informar o número do convênio: 13896. Além disso, é importante confirmar com o banco se a adesão foi concretizada e acompanhar os débitos mensalmente.

Assista ao vídeo da campanha:

Vídeo por: Copel