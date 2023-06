Copel investe em expansão e novas redes na região Norte do Paraná

Com o maior plano de investimentos de sua história em andamento, a Copel prevê aplicar na região Norte do Paraná mais de R$ 200 milhões ao ano, no triênio compreendido entre 2023 e 2025, somando R$ 660 milhões em obras. Os valores são direcionados à expansão, fortalecimento e modernização do sistema elétrico de distribuição, assim como atendimento a novos consumidores.

Só neste ano, R$ 42 milhões estão sendo investidos em obras de linhas e subestações de alta tensão na região, a fim de aumentar a quantidade de energia disponível nos municípios e favorecer o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. Para os próximos meses, estão previstas a conclusão de implantação da nova subestação em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, e as entregas de ampliações da capacidade em subestações de Arapongas, São Pedro do Ivaí, Faxinal e Londrina.

Outros R$ 74 milhões são destinados a ampliações e melhorias nas redes de média tensão. A maior parte deste valor, R$ 56 milhões, está sendo absorvido pelo programa Paraná Trifásico.

O programa que está fortalecendo a espinha dorsal das redes rurais em todo o Estado tem obras realizadas em 67 municípios do Norte, somando 1,7 mil quilômetros de redes já em operação para o atendimento a propriedades rurais da região, e outros 1,9 mil quilômetros de obras em execução.

As áreas do Vale do Ivaí e Norte Pioneiro concentram a maior parte dos investimentos do programa. No Vale, Cândido de Abreu lidera a lista com 136 quilômetros de redes construídas, seguida de Ivaiporã (83 km), Rio Branco do Ivaí (77 km) e Arapuã (65 km).

Já no Norte Pioneiro, Ibaiti é a cidade com maior extensão de obras: 61 quilômetros de redes trifásicas estão concluídos. São 51 quilômetros já em operação em Carlópolis e 47 quilômetros em Siqueira Campos.

A área rural de Londrina, maior município da região, também está recebendo investimentos do programa, e tem 103 quilômetros de novas redes em funcionamento.

AÇÕES SOCIAIS

Em 2023 a região ganhou ainda sua primeira horta comunitária embaixo de linhas de alta tensão pelo programa do Cultivar Energia. A unidade fica em um terreno de 2 mil metros quadrados às margens da avenida Santos Dumont, em Londrina, onde dez famílias agora plantam variados tipos de verdura, vendidos para a comunidade do entorno. O programa fornece apoio técnico e de segurança para os moradores e funciona em parceria com a prefeitura municipal.

No primeiro semestre, instituições beneficentes de Londrina e Lobato receberam a doação de 904 cestas básicas doadas por meio do programa Fatura Solidária, desenvolvido ao longo da pandemia. A Copel convidou os clientes a aderirem à fatura digital, enviada por e-mail, e ao débito automático. Em troca, até o final de 2022 a empresa depositou em um fundo o valor de R$ 2,00 a cada conversão da conta de luz em papel para a digital e de R$ 3,00 a cada cadastro de débito em conta, quantias que foram destinadas à compra das cestas.

Outra ação de destaque na região é o curso básico de elétrica predial exclusivo para mulheres, que já formou 38 participantes e está na sexta turma. O programa de duas semanas ensina a interpretar e executar projetos elétricos residenciais, montar quadros de distribuição, trocar a resistência de chuveiros, instalar interruptores e tomadas, entre outras atividades. As aulas são ministradas por funcionários voluntários na sede da empresa em Londrina.

