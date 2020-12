Copel é reconhecida entre as melhores da América Latina e Caribe - TNOnline

Continua após publicidade

A Copel recebeu o prêmio prata CIER de avaliação do cliente entre as grandes distribuidoras de energia elétrica da América Latina e Caribe. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (02), em cerimônia online, durante o encontro de executivos do setor no continente, promovido pela Comissão de Integração Energética Regional (CIER), que concede a premiação anualmente.

A premiação acontece desde 2003 e se baseia nos índices de satisfação do cliente, apurados em pesquisas feitas pela instituição. Este ano foram ouvidos 46 mil consumidores que avaliaram o desempenho de 34 empresas em nove países.

O resultado foi comemorado pelo presidente da companhia, Daniel Pimentel Slaviero: “O reconhecimento dos nossos clientes é o melhor estímulo para que a Copel siga no caminho da busca da excelência em 2021", avalia.

Entre os atributos avaliados, estão a qualidade do fornecimento de energia, atendimento e a comunicação com o cliente. A partir dos dados coletados é calculado o Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (Iscal), que foi de 84,4 este ano para a Copel.

O diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Andres Orfali, considera a conquista um importante reconhecimento do trabalho realizado. “Tivemos um ano de grandes desafios, e estar novamente entre as melhores empresas em um grupo tão abrangente é mérito de toda a nossa equipe”, aponta.

A COMISSÃO - A CIER é uma organização internacional sem fins lucrativos que há 55 anos reúne empresas e organizações do setor energético dos países membros, bem como membros associados e entidades relacionadas. Seu objetivo é promover e favorecer a integração do Setor Energético da região por meio da cooperação mútua entre seus associados.