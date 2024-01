Copel diz que colheita e plantio exigem atenção para evitar acidentes

No último ano, pelo menos sete acidentes foram registrados em áreas rurais do Paraná

No Paraná, a colheita da primeira safra do feijão e o fim do período de plantio da soja – prolongado até dia 31 de janeiro por conta das chuvas excessivas registradas em 2023 – ditam o ritmo no campo neste mês. A movimentação do maquinário nas propriedades rurais inspira cuidados para evitar acidentes com energia elétrica durante as atividades.

No último ano, pelo menos sete acidentes foram registrados em áreas rurais do Paraná, em Antonina, Campina do Simão, Ibaiti, Jaguapitã, Mato Rico, Sapopema e Salto do Lontra.

Durante a colheita e o preparo do solo, principalmente com o uso de maquinários de grande porte, é fundamental mapear e manter distância das redes elétricas. O tamanho dos maquinários pode aumentar o risco de contato acidental com os fios elétricos, assim como podas de árvores próximas às linhas ou plantações ultrapassando limites de segurança das faixas de servidão, conforme a Norma Técnica NBR 5422 da ABNT.

"Manter distância segura é crucial para prevenir acidentes", destaca Patrícia Veiga Damasceno, gerente de Segurança do Trabalho na Copel. Ela recomenda atenção ao planejamento dos trabalhos, pois os acidentes podem acontecer por falta de percepção sobre a presença da rede de energia em determinado local, já que o foco está voltado às atividades na plantação.

Outro ponto de atenção são os “estais”, como são chamados os cabos de aço que prendem os postes ao chão. Ao operar máquinas agrícolas, deve-se tomar cuidado para não os romper, porque o poste pode ceder e rebaixar a altura da rede de energia.

Conheça outras precauções necessárias para quem trabalha no campo:

Manter distância segura ao manobrar veículos e equipamentos;

Não estacionar máquinas debaixo da rede elétrica;

Em caso de contato do veículo com a rede elétrica, o condutor não deve sair do maquinário. Contate imediatamente a Copel pelo 0800 51 00 116, antes de qualquer resgate;

Ter cautela ao colher frutas, fazer podas ou cortar vegetação alta, como eucalipto e bambu. O transporte de varas de pescar também oferece risco de toque na rede elétrica;

Nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos; é preciso sinalizar a área e informar a Copel imediatamente;

Não realizar queimadas próximas às linhas de transmissão, pois além de riscos à vida, pode danificar o sistema elétrico, interrompendo o fornecimento de energia.

