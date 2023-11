Copel amplia frota de veículos elétricos com foco na descarbonização

Protagonista no incentivo à eletro mobilidade por meio de pesquisa, desenvolvimento e parcerias com startups, a Copel dá mais um passo em favor do transporte sustentável, com a substituição de mais 24 veículos leves por modelos elétricos que irão compor sua frota de uso diário.

A Companhia, que já possuía nove elétricos rodando no Paraná, agora passa a ter 17% dos automóveis administrativos movidos a eletricidade. Como parte da meta de neutralizar as emissões de carbono até 2030, a empresa objetiva chegar ao final desta década com a metade de seus automóveis abastecidos com energia elétrica.

O novo contrato de locação disponibiliza veículos Kwid E-Tech, da fabricante Renault, por um período de 36 meses, que a empresa passa utilizar em Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, e nas usinas Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) e Gov. José Richa (Salto Caxias).

A Copel foi pioneira no uso de veículos elétricos e a partir de 2018 passou a estruturar a maior eletrovia do País, com 12 postos de recarga ao longo de 730 quilômetros da rodovia BR-277, ligando o extremo Leste ao extremo Oeste do Estado. Em 2021, a empresa lançou um programa de compartilhamento e locação de veículos elétricos para uso nas atividades corporativas, em parceria com a Renault do Brasil. No ano seguinte, novos eletropostos foram instalados em uma prova de conceito realizada por meio do programa de incentivo a startups Copel Volt.

O Paraná se destaca na adoção de veículos elétricos, ocupando a segunda posição no ranking nacional de veículos leves 100% elétricos, atrás apenas da frota de São Paulo, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). São 1.792 unidades da frota paranaense, que representam 11,72% da frota nacional de carros 100% elétricos.

GERAÇÃO SOLAR:

O próximo passo da Copel será ampliar a geração fotovoltaica para o abastecimento da frota elétrica nas dependências da empresa. O carport instalado na sede da Companhia tem capacidade instalada de 12,5KWp e está em obras de ampliação para atingir a capacidade máxima prevista de 25KWp. Na sequência, os planos preveem a instalação de quatro novas unidades geradoras com 8KWp de capacidade, em Ponta Grossa, Londrina, Cascavel e na usina de Foz do Areia.

