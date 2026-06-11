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Copa do Mundo: Copel alerta que é proibido instalar enfeites em postes da rede de energia

Orientação é manter distância da rede elétrica e evitar o uso de materiais condutores em enfeites e adereços

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 17:50:41 Editado em 11.06.2026, 17:50:35
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Copa do Mundo: Copel alerta que é proibido instalar enfeites em postes da rede de energia
Autor Enfeites em postes são proibidos e envolvem riscos de acidentes por choques elétricos - Foto: JP Gomes/Copel

Com o início da Copa do Mundo 2026, nesta quinta-feira (11), e os preparativos para a estreia da Seleção Brasileira no próximo sábado (13), a Copel faz um alerta aos torcedores: enfeites em postes são proibidos e envolvem riscos de acidentes por choques elétricos.

-LEIA MAIS: PM reforça orientações de segurança para locais com transmissões de jogos da Copa

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“Os jogos do Brasil mobilizam os torcedores que enfeitam as casas, pintam as ruas e instalam bandeirinhas. Para evitar acidentes, deve-se manter distância da rede elétrica, tanto externa como também de entradas de serviço de energia das residências”, alerta o gerente-executivo de Segurança do Trabalho da Copel, Helio Macedo Filho.

Ele ressalta ainda que nas ruas é necessário ter atenção com a rede elétrica: não se deve lançar enfeites sobre o cabeamento de energia ou apontar fogos de artifício. Também é importante evitar o uso de materiais metalizados e de água próximo da rede elétrica.

CUIDADO COM TOMADAS – Outra orientação do especialista da Copel diz respeito a ligações elétricas em locais de aglomeração para a exibição dos jogos da Copa, onde é comum a utilização de telões e equipamentos de som.

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Nesses casos, Helio Macedo Filho alerta para não conectar muitos equipamentos a uma única tomada, com a utilização de extensões ou adaptadores, os chamados “tês” ou “benjamins”. “O excesso de equipamentos ligados a uma única fonte de energia causa sobrecarga e pode gerar incêndios”, observa.

Em estruturas para exibição de jogos em telões deve-se também ter atenção na montagem e na desmontagem, considerando a proximidade das redes elétricas aéreas. “Vamos celebrar as vitórias em segurança. Em se tratando de energia elétrica, qualquer descuido pode trazer graves consequências”.

Em caso de acidentes que envolvam a rede elétrica, a linha direta com a Copel é o 0800 51 00 116, que pode ser acionada de qualquer telefone.

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COMPARTILHAMENTO DE POSTES – Por resoluções conjuntas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o compartilhamento de postes de parte das concessionárias de energia é restrito a empresas de telecomunicações e dados autorizadas. Cabe às operadoras de telecom manter a rede de dados dentro das normas de instalação e segurança.

A Copel elaborou o Plano Copa de acompanhamento das datas de jogos da Seleção Brasileira no Mundial. O planejamento envolve o monitoramento de locais de concentração para a exibição dos jogos do Brasil, a gestão de desligamentos programados e a definição de escalas de trabalho em prontidão.

Dicas de segurança:

  • Não instalar enfeites em estruturas da rede de energia
  • Não lançar artefatos por sobre a rede elétrica
  • Não fazer ligações elétricas sem o suporte de um eletricista habilitado
  • Manter distância segura da rede de energia na montagem e desmontagem de telões e equipamentos
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