Coordenadas do Google viralizam após relato de OVNI no PR; veja o vídeo

As coordenadas -25.152888, -49.407725 inseridas no Google Maps têm intrigado internautas ao revelarem duas estruturas incomuns escondidas em uma área de vegetação densa no município de Rio Branco do Sul, no Paraná. A descoberta misteriosa através das imagens de satélite ganhou forte repercussão nos últimos dias justamente por estar localizada em uma região próxima a um evento que viralizou recentemente na internet: o avistamento de um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI) na vizinha cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, alimentando teorias e especulações sobre a conexão entre os fatos. Veja no fim da matéria.

Entenda o caso

O debate sobre atividades inexplicáveis na região começou após o influenciador Mayk Leão registrar em vídeo e compartilhar em suas redes sociais no último domingo (31) imagens do que ele acredita ser um OVNI. Morador de um sítio em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), o criador de conteúdo, focado habitualmente no resgate de animais, relatou momentos de tensão e o avistamento de uma estrutura com múltiplas luzes coloridas pairando no céu, descartando a possibilidade de o objeto ser um drone ou uma aeronave convencional.

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A ocorrência teve início ainda durante a tarde, quando um objeto incomum teria surgido sobre a serra localizada em frente à propriedade. Segundo Leão, o fenômeno voltou a ser notado durante a noite, momento em que ele conseguiu gravar o ponto luminoso estático no céu antes de desaparecer. Assustado, ele ressaltou aos seus seguidores que a situação foge completamente do seu nicho de trabalho e afirmou que, pelas dimensões e características, a estrutura parecia se tratar de uma nave gigantesca.

Além do suposto avistamento no céu, o morador descreveu uma série de episódios atípicos no entorno de sua propriedade. Ele percebeu um comportamento incomum e agitado de aves e cavalos, que emitiam sinais de alerta e pareciam fixar a atenção em um ponto específico do pasto. A tensão aumentou com o registro de sons estranhos vindos da mata, comparados pelo influenciador ao ruído de uma corda tensionando ou de alguém engasgado. Parte do nervosismo dos animais, no entanto, pode estar associada à presença de um invasor no terreno, flagrado saindo do local de motocicleta logo após o alarme dos bichos.

Outro fator que chamou a atenção de Mayk foi um tráfego aéreo atípico sobre a região ao longo do dia, evidenciado por diversas trilhas de aviões riscadas no céu. Apesar de seguidores levantarem hipóteses mais terrenas para o fenômeno no céu, o influenciador reiterou que as luzes e a combinação dos eventos bizarros em seu sítio continuam sem explicação.

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