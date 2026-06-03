Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
MISTÉRIO

Coordenadas do Google viralizam após relato de OVNI no PR; veja o vídeo

Descoberta em área de vegetação intriga internautas dias após influencer relatar comportamento anormal de animais e luzes coloridas

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 23:40:04 Editado em 03.06.2026, 23:39:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Coordenadas do Google viralizam após relato de OVNI no PR; veja o vídeo
Autor Foto: Scdrones

As coordenadas -25.152888, -49.407725 inseridas no Google Maps têm intrigado internautas ao revelarem duas estruturas incomuns escondidas em uma área de vegetação densa no município de Rio Branco do Sul, no Paraná. A descoberta misteriosa através das imagens de satélite ganhou forte repercussão nos últimos dias justamente por estar localizada em uma região próxima a um evento que viralizou recentemente na internet: o avistamento de um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI) na vizinha cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, alimentando teorias e especulações sobre a conexão entre os fatos. Veja no fim da matéria.

Entenda o caso

O debate sobre atividades inexplicáveis na região começou após o influenciador Mayk Leão registrar em vídeo e compartilhar em suas redes sociais no último domingo (31) imagens do que ele acredita ser um OVNI. Morador de um sítio em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), o criador de conteúdo, focado habitualmente no resgate de animais, relatou momentos de tensão e o avistamento de uma estrutura com múltiplas luzes coloridas pairando no céu, descartando a possibilidade de o objeto ser um drone ou uma aeronave convencional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência teve início ainda durante a tarde, quando um objeto incomum teria surgido sobre a serra localizada em frente à propriedade. Segundo Leão, o fenômeno voltou a ser notado durante a noite, momento em que ele conseguiu gravar o ponto luminoso estático no céu antes de desaparecer. Assustado, ele ressaltou aos seus seguidores que a situação foge completamente do seu nicho de trabalho e afirmou que, pelas dimensões e características, a estrutura parecia se tratar de uma nave gigantesca.

Além do suposto avistamento no céu, o morador descreveu uma série de episódios atípicos no entorno de sua propriedade. Ele percebeu um comportamento incomum e agitado de aves e cavalos, que emitiam sinais de alerta e pareciam fixar a atenção em um ponto específico do pasto. A tensão aumentou com o registro de sons estranhos vindos da mata, comparados pelo influenciador ao ruído de uma corda tensionando ou de alguém engasgado. Parte do nervosismo dos animais, no entanto, pode estar associada à presença de um invasor no terreno, flagrado saindo do local de motocicleta logo após o alarme dos bichos.

Outro fator que chamou a atenção de Mayk foi um tráfego aéreo atípico sobre a região ao longo do dia, evidenciado por diversas trilhas de aviões riscadas no céu. Apesar de seguidores levantarem hipóteses mais terrenas para o fenômeno no céu, o influenciador reiterou que as luzes e a combinação dos eventos bizarros em seu sítio continuam sem explicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por @scdrones_ Anderson Zornetta (@scdrones_)



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Avistamentos Aéreos Campo Largo Estruturas Incomuns Óvni Rio Branco do Sul teorias da conspiração
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV