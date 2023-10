Cooperativas doam 8 toneladas de frango para afetados pelas chuvas

O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou nesta quarta-feira (18) a doação de 8 toneladas de frango pelas cooperativas Copacol, Lar, C.Vale e Coopavel para as famílias afetadas pelas chuvas e alagamentos que atingiram o Paraná desde o início de outubro. Além disso, ele anunciou o envio de 580 cestas básicas para União da Vitória, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas. Estes alimentos se somam às cerca de 50 toneladas doadas pelos permissionários do Ceasa-PR. O anúncio foi feito durante durante uma reunião virtual com o governador e os prefeitos das cidades mais afetadas pelas chuvas. Até agora, 20 municípios paranaenses já declararam situação de emergência.

“Estamos tendo uma mobilização muito grande dos entes públicos, das secretarias de Estado, dos empresários e da população em geral para atender os mais afetados por estas chuvas e pelas cheias dos rios. Tivemos uma doação muito grande das cooperativas, que anunciaram 8 toneladas de frango congelado que serão distribuídas pela Defesa Civil, e que ajudarão nesta assistência”, afirmou o governador.

Cada uma das cooperativas doou 2 toneladas de proteína, que serão organizadas e distribuídas pelas equipes da Defesa Civil. Neste primeiro momento, os alimentos serão enviados para as cidades União da Vitória e São Mateus do Sul, ambas na região Sudeste do Estado, que estão entre as mais afetadas pelas chuvas no Paraná. Entretanto, a depender da disponibilidade e logística, outras cidades também poderão receber os alimentos.

“As cooperativas foram muito compreensivas e solícitas em atender o nosso pedido, entendendo o drama das famílias atingidas, desabrigadas ou não”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Agora estamos trabalhando para encaminhar esses alimentos o mais breve possível para ajudar essas famílias paranaenses que necessitam do nosso apoio”, conclui.

Após a distribuição realizada pelo Estado, cada cidade irá promover a entrega para os moradores, seja pelas Defesas Civis locais, Centros de Referência de Assistência Social ou outras instituições de assistência social.

CESTAS BÁSICAS – Nesta quarta-feira (18), um caminhão com 580 cestas básicas destinadas a União da Vitória, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas, deixou a sede da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil para atender as famílias que deixaram suas casas por conta dos alagamentos. O nível do Rio Iguaçu chegou a 8,13 metros na cidade.

A cidade tem cerca de 15 mil pessoas afetadas pelas chuvas e 7 mil casas danificadas ou alagadas. Mais de 700 pessoas estão distribuídas em 18 abrigos públicos oferecidos pela prefeitura. 21 pessoas de 10 famílias estão abrigadas em hotéis, por uma determinação do governador Ratinho Junior de acolher os moradores em maior situação de vulnerabilidade que tiveram suas casas afetadas em todo o Estado.

Os mantimentos distribuídos pela Defesa Civil têm sido entregues juntamente com colchões, kits de higiene, limpeza e necessidades básicas. Segundo a Defesa Civil, em todo o Estado foram distribuídas 3,5 mil cestas básicas, 2,2 mil kits dormitório, 2,7 mil colchões, 1,4 mil kits higiene, 935 kits de limpeza e 58 mil telhas.

Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil no Paraná, coronel Fernando Raimundo Schünig, o Estado tem atendido as demandas dos municípios em relação a mantimentos e alimentos. “Existe um sistema em que os municípios registram suas necessidades e nós, na medida do possível, fazemos a separação e entrega dos kits. É preciso levar em conta que existe um tempo de deslocamento dos caminhões até estes municípios, e muitos deles estão com acesso prejudicado”, afirmou.

ASSISTÊNCIA - Para reforçar o apoio prestado pelo poder público, o Governo do Estado lançou uma campanha coordenada pela primeira-dama, Luciana Saito Massa, com apoio da Secretaria de Estado da Justiça e do Procon-PR, para arrecadar doações de pessoas e empresas, incluindo itens de higiene, limpeza, água potável e alimentos para as famílias atingidas.

A doação das quatro cooperativas se soma a outras já realizadas por empresas e entidades, como o Grupo Boticário, que já doou 8 mil itens de higiene. Quem quiser participar da campanha pode doar, até o próximo dia 26, itens de higiene, limpeza, água potável e alimentos não perecíveis em qualquer unidade do Corpo de Bombeiros do Estado.

Além disso, com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, a Associação Paranaense de Supermercados também mobilizou a doação de 12,96 mil litros de leite e 7.200 unidades de 1,5l de água. Os donativos serão destinados aos municípios de União da Vitória, São Mateus do Sul e e Rio Negro.

BOLETIM — Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, 20 municípios têm situação de emergência homologada pelo estado. São eles: Cascavel, Dois Vizinhos, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mangueirinha, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Porto Amazonas, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Rio Negro, Roncador, Santa Izabel do Oeste, São Jorge do Oeste, São Mateus do Sul e União da Vitória.

