Contribuintes terão orientação gratuita em 8 cidades do Paraná

Ação será realizada em Arapongas

O contribuinte que ainda não declarou o Imposto de Renda Pessoa Física 2023 – e tem dúvidas para preencher a declaração – receberá orientação gratuita na sexta-feira, dia 31 de março em espaços públicos em oito municípios paranaenses. Trata-se da campanha “Declare Certo!”, uma ação de responsabilidade social realizada pelo SESCAP-PR desde 2004 em Curitiba e nas cidades onde a entidade possui escritórios regionais.

Neste ano a campanha ocorrerá simultaneamente em Curitiba, Arapongas, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Maringá, Pato Branco e Toledo. Em todas essas cidades, cerca de 80 profissionais (empresários contábeis, funcionários de empresas de contabilidade e acadêmicos) vão dedicar parte do seu dia de trabalho para atuar como voluntário no atendimento aos contribuintes.

De acordo com o presidente do SESCAP-PR, Michel Lopes, embora a tecnologia tenha facilitado bastante o preenchimento da declaração nos últimos anos, sempre surgem dúvidas pontuais que precisam ser sanadas com profissionais especializados. “O objetivo da campanha não fazer a declaração, mas orientar os contribuintes que normalmente fazem a própria declaração e tenha dúvidas pontuais”, explica Michel, ao lembrar que a ação evita, também, que o contribuinte vá até a Receita Federal buscar informações sobre a declaração. Ele lembra, também, que a multa para quem não declarar seus rendimentos é de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido.

Histórico

O Declare Certo é uma campanha de responsabilidade social realizada em espaços pública (praças, shoppings, etc) pelo SESCAP-PR desde 2004 e consiste na oferta de orientação gratuita para os contribuintes na época da Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física. A campanha teve início no Paraná e passou a ser realizada por várias entidades do Sistema Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis), sendo realizada hoje em várias cidades brasileiras.

Locais da campanha

Arapongas: Av. Arapongas ao lado chafariz do Museu 10h às 15h

Curitiba: Boca Maldita 9h às 16h

Cascavel: Calçadão da Av. Brasil / Trav. Pe. Champagnat 9h às 16h

Foz do Iguaçu: Shopping JL Av. Costa e Silva, 185 11h às 18h

Guarapuava: Calçadão da Rua XV de Novembro 9h às 16h

Maringá: Praça Dep. Renato Celedônio 9h às 16h

Pato Branco: Praça Getúlio Vargas 9h às 16h

Toledo Praça Willy Barth Centro 9h às 16h

Apoio

“Declare Certo!” conta com o apoio de entidades parceiras e prefeituras nas cidades onde é realizado. Em Curitiba tem o apoio do Conselho Regional de Contabilidade (CRCPR), Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar), Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região (Sicontiba), PUC-PR (Escola de Negócios), FAE e Receita Federal do Brasil.

Mais informações:

Eventos (com Sileide) (41) 3222-8183 – Ramal 4715

