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GUARAPUAVA

Contradição em relato de mãe e filho levam a PRF a apreender carga milionária de Iphones no PR

Ao todo, 259 aparelhos, entre modelos novos e recondicionados, foram localizados em fundos falsos de uma picape

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 14:21:37 Editado em 27.04.2026, 14:46:50
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 259 smartphones, incluindo uma carga milionária de iPhones, e prendeu mãe e filho na manhã desta segunda-feira (27), na BR-277, em Guarapuava, na região central do Paraná. A mercadoria ilícita era transportada em compartimentos ocultos de uma picape Fiat Strada.

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A interceptação ocorreu por volta das 9h, durante uma fiscalização de rotina na rodovia. Os agentes decidiram vistoriar o veículo mais detalhadamente após o motorista e a passageira demonstrarem nervosismo e apresentarem versões desconexas sobre o motivo e o roteiro da viagem.

Durante a busca minuciosa no automóvel, os policiais identificaram sinais de adulteração nas lanternas e na estrutura do banco traseiro. Ao abrirem os fundos falsos, a equipe localizou 160 iPhones novos, ainda nas caixas originais e lacradas, além de 99 aparelhos celulares recondicionados que estavam escondidos sob e atrás dos assentos.

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Questionado pelos agentes rodoviários sobre a origem dos produtos, o condutor confessou que havia retirado a carga em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e que o destino final das entregas seria Curitiba. Diante do flagrante, os dois suspeitos, o veículo e todos os equipamentos apreendidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal de Guarapuava para o registro da ocorrência e a adoção dos procedimentos legais cabíveis.


Contradição em relato de mãe e filho levam a PRF a apreender carga milionária de Iphones no PR
AutorO veículo estava carregado de celulares - Foto: PRF

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