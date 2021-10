Da Redação

Contrabando: Operação Hórus apreende 800 caixas de cigarros

A Operação Hórus apreendeu 800 caixas de cigarros contrabandeados. Segundo a Polícia Federal, a apreensão foi na tarde desse sábado (2), em Cianorte.

As equipes policiais suspeitaram de um caminhão que estava sendo acompanhado por um carro de passeio. O caminhão foi abordado pelos policiais, que encontraram durante a fiscalização 800 caixas de cigarros estrangeiros, com valor estimado de R$ 2 milhões.

O motorista do caminhão foi preso. Os policiais também abordaram o carro de passeio. O motorista do carro e um passageiro foram presos em flagrante pela prática do crime de contrabando.

Na quinta-feira (30), os policiais da Operação Hórus fizeram uma apreensão muito semelhante em Engenheiro Beltrão. Na ocasião foram presas duas pessoas: o motorista de um caminhão com 800 caixas de cigarros e o motorista de um carro de passeio que agia como batedor.

