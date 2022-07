Contorno Norte de Maringá será interditado no final de semana; entenda

A estrutura desabou após um caminhão caçamba bater nas ferragens, na madrugada de quinta-feira

Da Redação

Atualização: 22 de julho, 2022, às 16:28

fonte: Ricardo Freitas/GMC Online.

A PRF orienta que no período do bloqueio, os motoristas utilizem rotas alternativas, como as avenidas Colombo e Morangueira