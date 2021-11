Da Redação

Contorno Norte de Maringá ficará fechado por 15 dias

O Contorno Norte de Maringá foi inaugurado em 2014. Desde o início, os moradores dos bairros enfrentam problemas com os viadutos, que ficaram estreitos para o trânsito das avenidas. Em abril, depois de sete anos, as obras de ampliação dos viadutos começaram.

continua após publicidade .

Na fase atual das obras, será necessário fazer o carregamento das vigas para os oito viadutos. Só que para isso, será necessária a interdição total do Contorno Norte, de 6 a 20 de dezembro, nos três pontos de entrada do contorno.

É uma operação complexa, já que são 48 vigas bastante pesadas, como explica o engenheiro responsável pela supervisão da obra, Artur Tunes. Segundo ele, as marginais permanecerão liberadas e a orientação é que o motorista procure vias alternativas.

continua após publicidade .

“A partir do dia 6 de dezembro até o dia 20, nós faremos uma operação de lançamento das vigas pré-moldadas. Elas estão sendo feitas em Mandaguaçu, num pátio de obras, e medem 40 metros de comprimento e pesam aproximadamente 60 toneladas. Essa operação de lançamento é bem complexa, envolve um guindaste de grande porte, de quatro carretas. A montagem [do guindaste] demora cerca de 4 horas, a desmontagem mais 4 horas, e nós temos oito pontos de viadutos, são 48 vigas. […] Então é uma operação de grande monta que necessita que a pista seja fechada. Então vai ser fechado nos três pontos: na entrada de Sarandi, na entrada de Mandaguaçu e no trevo do G10“, disse durante entrevista para a CBN

De acordo com o engenheiro, a obra completa está dentro do cronograma e deve ser finalizada em agosto do ano que vem. “Essa obra teve início em abril e o prazo do término dela é para agosto do ano que vem. O cronograma está dentro do prazo, está até um pouco adiantado, então a gente deve cumprir esse cronograma”, afirma.

A obra foi orçada em R$ 16,9 milhões. A fiscalização é feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Com informações, CBN