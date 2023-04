Continental de Ponta Grossa receberá investimento de R$ 175 milhões

Da Redação

A unidade ganhará mais 7 mil metros quadrados

A Continental, empresa que desenvolve tecnologias e serviços em mobilidade, anunciou nesta terça-feira (4) um investimento de cerca de R$ 175 milhões para ampliação de sua unidade em Ponta Grossa. Com isso, será a primeira a trazer para o Brasil a tecnologia de correias transportadoras de alta resistência – passará a produzir correias transportadoras de cabos de aço com resistência superior a 6.000 N/mm e até 10.000 N/mm (Newton/milímetros).

A unidade ganhará mais 7 mil metros quadrados e deve totalizar cerca de 49 mil m² de área construída. O início das operações está previsto para o terceiro trimestre de 2024 e atenderá toda a América do Sul.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou do anúncio e destacou a relevância dos novos investimentos. “O Paraná não para. É mais um investimento no nosso Estado, que vai trazer mais desenvolvimento, gerar emprego e renda para os paranaenses, fortalecer ainda mais o setor industrial e reforçar nossa posição no cenário nacional”, disse. “O Paraná tem um excelente ambiente de negócios, segurança jurídica, mão de obra qualificada. É líder nacional em sustentabilidade ambiental no Ranking de Competitividade dos Estados e foi citado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico como um exemplo mundial sobre o assunto. Tudo isso atrai novas empresas e incentiva aquelas que já estão aqui a investir ainda mais”.

De acordo com o presidente da Continental para América do Sul, Frédéric Sebbagh, a expansão planejada das atividades foi motivada para atender melhor a crescente necessidade dessas tecnológicas correias nas operações de cargas pesadas em toda a América do Sul.

“É um mercado que tem muita demanda de soluções para manuseio de matérias-primas como ferro e cobre, fruto da mobilidade urbanizada e elétrica”, enfatizou Sebbagh.

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, também falou sobre o incremento na produção da unidade. “Temos tido um crescimento expressivo na área industrial, consolidando nossa cidade como uma das gigantes do país em ambiente de negócios e com muita expressão na arrecadação de ICMS no Paraná. A Continental faz parte desta história de progresso e soma no desenvolvimento de Ponta Grossa e na geração de empregos”.

O secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, destaca que o anúncio de investimento de uma multinacional do porte da Continental comprova o bom ambiente de negócios no Paraná. “Como quarta economia do Brasil, o Paraná vem atraindo investimentos de qualidade, que fazem a diferença na geração de renda e empregos no Estado”, ressalta o secretário.

A UNIDADE - A fábrica da Continental em Ponta Grossa, inaugurada em 1999, tem quatro áreas de negócios: produção de correias de transmissão automotivas para veículos leves e pesados, fabricação de correias industriais de transmissão com foco no segmento agrícola; produção de sistemas antivibração para veículos leves e pesados; fabricação de sistemas de transmissão de fluidos para veículos leves; e produção de correias transportadoras para os segmentos de mineração e agrícola.

O diretor da unidade nos Campos Gerais, Roberto Ferri, destacou que, em 2022, a Continental inaugurou três novas linhas de produção: correias drapper, que auxiliam na mecanização da colheita de grãos, como soja, feijão e trigo; correias de transmissão industriais e variadoras de velocidade para aplicação agrícola; e molas pneumáticas para suspensão de ônibus e caminhões.

“Com estes investimentos e mais o projeto de correias transportadoras pesadas, fica evidente o foco da companhia em nossa cidade”, enfatizou.

Fundada em 1871, a Continental é uma empresa de tecnologia que oferece soluções para veículos, máquinas, trânsito e transporte. Em 2022, gerou vendas de € 39,4 bilhões e atualmente emprega cerca de 200 mil pessoas em 57 países e mercados.

PRESENÇAS - Também participaram o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Ricardo Rangel e o deputado federal Sandro Alex.

